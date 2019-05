Campagne voor meer begrip bij dementie: 'Doe gewoon en negeer me niet'

Dat kennis over dementie belangrijk is, weet Diana Broos van Jumbo in Oud Gastel. Haar winkel kreeg vorig jaar als eerste supermarkt in Noord-Brabant het label 'dementievriendelijke winkel'. Broos: "We merkten dat klanten steeds vaker met bijvoorbeeld een afvalpas wilden betalen, of iedere dag dezelfde dure bonbons kwamen kopen. Dan ga je op een gegeven moment toch denken: wat is hier aan de hand?"

'Eye opener'

Een deel van haar personeel heeft daarom de training gevolgd, vooral mensen bij de kassa. "Die hebben het als eerste in de gaten. Vooral caissières die hier al dertig jaar werken, die zien verandering bij mensen." Volgens Broos was de training een eye opener: "In eerste instantie dacht je altijd: zo die is vervelend vandaag. Maar nu kijken we daar anders naar, omdat je herkent dat het dementie zou kunnen zijn."

Het ontbreken van kennis maakte medewerkers soms onzeker. "Als een vaste klant ineens heel boos wordt, ga je behoorlijk aan jezelf twijfelen. Doe ik nu iets verkeerd?" Sinds de training weet Broos dat het belangrijk is om rustig te blijven in het contact en om geduld te hebben. "Je hebt je klanten die je ziet veranderen. Daar kijken we nu anders naar."

Reinhoudt heeft één grote wens en dat is dat iedereen normaal tegen haar blijft doen. "Dat je behandeld wordt als een normaal mens. Misschien is er wat mis, maar met meer mensen is er wat mis. Dus behandel me normaal en negeer me niet."