Opnieuw doden gevonden in Duits kruisboogmysterie

In de zaak van de kruisboogdoden in Duitsland zijn opnieuw doden gevonden. Vandaag bleken twee dode vrouwen te liggen in een woning in het Noord-Duitse Wittingen. De woning was van een van de drie mensen die dit weekend met pijlen in hun lichaam dood werden gevonden in een pension in Passau, bij de Oostenrijkse grens.

De doden in Passau, twee vrouwen en een man, werden zaterdag gevonden in een kamer in het pension. Ze waren een dag eerder aangekomen. In de kamer lagen drie kruisbogen. De man en een van de vrouwen lagen hand in hand op bed.

Het is op dit moment een raadsel wat zich in de kamer heeft afgespeeld en wat de drie pensiongasten met elkaar te maken hadden. Het onderzoek is nog in volle gang. Morgen worden de resultaten verwacht van de autopsie.

Ook over de twee vrouwen in Wittingen is nog weinig bekend. Zo is onduidelijk onder welke omstandigheden hun lichamen zijn gevonden. In Duitse media omschrijft een buurtbewoner de bewoonster van het huis in Wittingen als "gothic-achtig", zwijgzaam en altijd in het zwart gekleed.