Tennet doet aangifte tegen jongens die kortsluiting veroorzaakten

Politie Overijssel @POL_Overijssel

De jongen van de levensgevaarlijke actie bij de #hoogspaningsmast in #Vriezenveen die rondgaat op een filmpje op sociale media heeft zichzelf inmiddels gemeld. Netbeheerder Tennet is voornemens aangifte te doen. We gaan met de jongen(s) in gesprek. ^cw