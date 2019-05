EU-landen proberen atoomakkoord te redden, Pompeo wil ze daarvan afbrengen

Mogherini reageerde zuinig op de komst van Pompeo. "We hebben vannacht te horen gekregen dat hij zijn reisplannen heeft gewijzigd en een tussenstop in Brussel maakt. Hij landt waarschijnlijk eind van de ochtend. We zullen hier de hele dag zijn met een drukke agenda, dus we zien in de loop van de dag wel of we een ontmoeting kunnen regelen. Hij is altijd welkom, maar er zijn geen precieze plannen."

Pompeo zou aanvankelijk direct naar Rusland reizen, waar hij morgen in Sotsji een ontmoeting heeft met president Poetin.