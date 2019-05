Mega-glijbaan in Spaanse woonwijk na één dag alweer gesloten

Een mega-glijbaan van 38 meter moest het makkelijker maken om in de Spaanse stad Estepona het hoogteverschil tussen twee straten te overbruggen. Lang kon er niet worden gegleden. Een dag na de opening werd het stalen gevaarte alweer gesloten.

Het was niet toegestaan samen met iemand anders of liggend naar beneden te glijden. Maar dat laatste lijkt toch te zijn gebeurd op een filmpje dat veel gedeeld is op sociale media: