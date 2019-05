Huldiging Ajax donderdag op het Museumplein

De huldiging van Ajax voor het winnen van het landskampioenschap is donderdag op het Museumplein in de hoofdstad. De Amsterdammers kan de 34ste landstitel bijna niet meer ontgaan na de 4-1 winst op Utrecht en het verlies van PSV tegen AZ.

Woensdagavond is de laatste eredivisiewedstrijd van dit seizoen. Ajax speelt in Doetinchem om 19.30 uur tegen De Graafschap. De dag erna wordt de ploeg vanaf 16.00 uur gehuldigd in het centrum van de stad. De voorbereidingen voor het feest beginnen morgen, meldt de gemeente Amsterdam.

De laatste keer dat Ajax op het Museumplein werd gehuldigd was in 2011, toen de club de dertigste landstitel won. Dat liep uit op rellen. De afgelopen jaren werd na het winnen van een titel of beker feest gevierd bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam-Zuidoost.

Burgemeester Halsema zei anderhalve week geleden al dat er niet langer een taboe is op een huldiging op het Museumplein.