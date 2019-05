Opnieuw doden bij aanslag op kerk in Burkina Faso

In Burkina Faso zijn bij een aanslag op een katholieke kerk zeker zes mensen doodgeschoten. Onder hen is de 34-jarige priester. De schutters zouden lid zijn van een jihadistische groepering.

De aanslag was in Dablo, in het noorden van het Afrikaanse land. De daders openden het vuur aan het begin van de mis en staken daarna de kerk in brand, net als een aantal winkels en een café. Daarna plunderden ze het lokale ziekenhuis, zei de burgemeester van Dablo tegen het Franse persbureau AFP.

Meer aanslagen

Twee weken geleden was er ook al een aanslag op een kerk in het noorden van Burkina Faso, toen in de plaats Silgadji. Ook daarbij vielen zes doden. Een paar dagen eerder was er een aanslag op een school in de stad Maitaougou.

In Burkina Faso zijn meerdere extremistische groeperingen actief. Ze plegen ook aanslagen in het buurland Mali.

Donderdag maakte het Franse leger in Burkina Faso een einde aan de gijzeling van vier buitenlanders. Bij de bevrijdingsactie kwamen twee militairen om het leven. De buitenlanders (twee Fransen, een Amerikaanse en een Zuid-Koreaanse) bleven ongedeerd.