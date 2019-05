NOC*NSF komt met stappenplan tegen seksueel wangedrag in de sport

In februari richtte NOC*NSF al het Centrum Veilige Sport Nederland op. Sindsdien worden meer misbruikzaken voorgelegd aan de tuchtinstanties.

Schaamte

Het stappenplan werd gepresenteerd op het Framed Festival op sportcentrum Papendal bij Arnhem. Het initiatief komt van Renald Majoor van de stichting De Stilte Verbroken. Hij begon zijn stichting omdat hij op 12-jarige leeftijd zelf bij Vitesse te maken kreeg met seksueel misbruik.

Volgens Majoor moet de aanpak er onder meer toe leiden dat slachtoffers aan de bel trekken. Nu zijn er veel redenen waarom ze dat vaak niet doen, zegt hij: "Ze schamen zich, denken dat ze de enige zijn die het heeft meegemaakt, zijn bang dat het als gezeur wordt gezien of dat het consequenties zal hebben voor hun positie in het team."

Scherp houden

NOC*NSF is blij met het stappenplan, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen. "Het belangrijkste is dat je elkaar scherp houdt, dat je ook in de toekomst blijft praten. En dat je elkaar aanspreekt als iets niet goed voelt."