Chaos bij Utrecht Marathon, deelnemers lopen massaal verkeerde kant op

Volgens de politie is er geen sprake geweest van een onveilige situatie. "Als verkeersregelaars van de organisatie problemen krijgen, komen wij natuurlijk in beeld, maar we hebben er eigenlijk geen werk meer aan. Binnen ongeveer een half uur was het probleem opgelost", zegt een woordvoerder.

Het is niet voor het eerst dat deelnemers van de Utrecht Marathon verkeerd lopen. In 2012 legden lopers door een fout van de organisatie slechts 8,8 kilometer af, in plaats van de 10 kilometer waar ze zich voor hadden opgegeven.