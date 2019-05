De volkstuin als groen wijkcentrum: 'Kom je nog eens uit je bubbel'

De volkstuin als het groene middelpunt van de wijk. Het is de voorstelling van de landelijke organisatie van hobbytuinders AVVN, nu de populariteit van volkstuinen een nieuw hoogtepunt bereikt. Wachttijden voor een stuk grond lopen in extreme gevallen op tot twintig jaar. De tuinen moeten daarom een andere rol krijgen, vindt AVVN-voorzitter Ruud Grondel. "Er is steeds meer belangstelling voor groen, natuur en gezond voedsel. En je ziet ook dat stedelingen die in een appartementje wonen op zoek zijn naar een stukje groen."

Om toch zoveel mogelijk mensen van de volkstuin te kunnen laten genieten, krijgt de tuin steeds vaker de rol van een gemeenschappelijk park waar iedereen uit de buurt welkom is. Ook als je zelf op dat park geen tuin hebt. "Je kan er een broodje eten, er even doorheen wandelen of van het lekkere weer genieten. Die kant willen we steeds meer op. Wat ons betreft komt er in iedere woonwijk een volkstuin."

'Groene longen'

Tuinenpark Ons Buiten in Utrecht is zo'n tuin waar de hele wijk bij wordt betrokken. De groene longen in de wijk, zoals ze zelf zeggen. Er is onder meer een dierenweide en er worden regelmatig activiteiten voor kinderen georganiseerd. "We nodigen buurtbewoners uit om mee te genieten en mee te doen. Dat is heel prettig, want op die manier wordt de volkstuin een onmisbaar geheel en is het er bijna altijd levendig", zegt Ans Hobbelink van Ons Buiten.

Hobbelink merkt dat er de laatste tijd meer interesse is voor natuur en gezond voedsel. "En daar zijn onze tuinen ook op ingericht. Als mensen groenten willen kweken, is dat mogelijk, maar we hebben hier ook heel veel siertuinen. We doen zoveel mogelijk aan natuurlijk tuinieren, waarbij we de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie brengen, uiteraard zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen."

Hoewel de hele buurt dus mee kan genieten, blijft de vraag naar een eigen tuin op het complex groot. Daarom is er inmiddels een aanmeldstop tot januari 2020.