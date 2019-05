Nederlander (40) vast in Britse cel voor drugssmokkel

In de Britse havenstad Grimsby is donderdag een Nederlandse vrachtwagenchauffeur gearresteerd voor drugssmokkel. De 40-jarige man werd aangehouden nadat hij met de veerboot vanuit Hoek van Holland het land was binnengekomen.

Verborgen in de achterdeuren van zijn truck werd 35 kilo cocaïne gevonden. De partij drugs heeft een straatwaarde van ongeveer 3,5 miljoen euro.

Gisteren besloot de rechter dat Hendrik van der G. in ieder geval tot 7 juni blijft vastzitten. Die dag moet hij weer voor de rechter verschijnen.