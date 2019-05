Honderd Cubanen lopen illegale mars voor homorechten: 'Historisch moment'

Homorechtenactivisten hebben in Havana een illegale mars gelopen. Na acht straten werden de ongeveer honderd activisten gestopt door de politie. Een aantal lopers raakte daarbij slaags met agenten en werd gearresteerd.

Het is de tweede betoging die recent door een non-gouvernementele organisatie in de Cubaanse hoofdstad word gehouden. Dat is uitzonderlijk, omdat doorgaans alleen organisaties die gelieerd zijn aan het communistische regime protestmarsen houden. In het verleden werden ongeautoriseerde marsen altijd met veel politie-inzet de kop ingedrukt.