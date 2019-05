Duncan Laurence geniet van tweede repetitie: 'Het komt goed'

Dat creatieve team heeft de repetitie uiteraard ook nauwgezet gevolgd. In de grote zaal van de Expo in Tel Aviv zat het team op een bank naar een groot scherm te kijken. Camerashots, belichting, alles wordt in de gaten gehouden en indien nodig bijgestuurd.

Oud-deelnemer Ilse DeLange is onderdeel van het creatieve team. Zij liep na twee uitvoeringen van Arcade nog even naar Laurence op het podium. Of hij tijdens het meezingstukje in de maat op de piano kon slaan in plaats van zijn armen wijd open naar achteren te doen. Na afloop van de repetitie was de zangeres erg blij. "Ik heb pijn in mijn kaken van het glimlachen, ik ben zo trots", zei DeLange.

Ongekende start

Voor Duncan Laurence betekent het Songfestival een vliegende start van zijn carrière. "Het is een opwindend avontuur, maar ik voel er de goede spanning bij."

De tweede keer op het immense podium heeft de 25-jarige zanger goedgedaan. "Ik vind het fijn er weer te staan, het helpt om mijn zenuwen een beetje in bedwang te houden. Ik kijk goed rond wat er gebeurt en geniet er ook echt van, dat is zo belangrijk', zegt hij met een grote glimlach.

De druk op de schouders van Laurence is groot, al ruim anderhalve maand zeggen bookmakers dat hij het Songfestival zaterdag gaat winnen. Ook hier is de zanger uitermate relaxed over. "Een last wil ik het niet noemen, want dat is iets negatiefs. Ik vind het juist heel positief dat mensen mij willen zien winnen, een groter compliment kan ik niet krijgen, maar er kan nog van alles gebeuren."