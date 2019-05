Podcast: Oogpresentatoren voor één keer zelf ondervraagd

Gisteravond beleefde het NOS-programma Met het Oog op Morgen zijn 15.000e aflevering. Voorafgaand aan die uitzending werden presentatoren Herman van der Zandt, Wilfried de Jong, Chris Kijne, Lucella Carasso en Simone Weimans ondervraagd door een zaal vol fans van het programma. Voor één keer hadden de presentatoren niet de regie over het gesprek.

Vallen de presentatoren ook in slaap met het Oog? Wie zouden zij graag als nieuwe collega-presentator willen zien? En hoeveel heeft zanger Reinhard Mey verdiend aan 15.000 keer Gute Nacht Freunde als tune van het Oog? De ondervraging is terug te luisteren in de onderstaande podcast.