Opnieuw vallen bakstenen uit een gevel in Rotterdam

In Rotterdam zijn vanochtend vroeg enkele tientallen bakstenen uit een gevel gevallen. De stenen vielen van een paar meter hoogte op de stoep van de Mathenesserdijk in Rotterdam-West. Gisteren gebeurde hetzelfde in Rotterdam-Zuid. Toen werden uit voorzorg een aantal winkels en woningen ontruimd.

"Ik schrik hier wel van, dat hier zo bakstenen uit de gevel komen sodemieteren", zegt een bewoner van de Mathenesserdijk bij RTV Rijnmond. "Ik ben blij dat ik hier niet heb gelopen met mijn dochter van anderhalf in de kinderwagen".

Winkelluifel

Gisteren vielen midden op de dag bakstenen uit de gevel van een woning boven een sportwinkel in de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. De stenen kwamen terecht op een glazen winkelluifel. Uit voorzorg ontruimde de brandweer negen winkels en vier woningen. Het tramverkeer in de straat lag enige tijd stil.

Net als gisteren heeft de brandweer ook vanochtend de bakstenen opgeruimd. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente vermoedt dat sprake is van achterstallig onderhoud en doet onderzoek.