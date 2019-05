'Enorme verhoging' prijzen voor internet en tv

Consumenten hebben de kosten voor internet en televisie het afgelopen jaar opnieuw zien stijgen. Sinds 2017 is de totale toename bijna 80 euro, oftewel ruim 17 procent. Dat meldt prijsvergelijkingssite Pricewise.

Pricewise-directeur De Kok spreekt van "een enorme verhoging". Hij wijst erop dat consumenten ook voor vaste lasten als energie en verzekeringen fors meer zijn gaan betalen.

De twee grootste aanbieders, KPN en Ziggo, verhogen hun pakketprijzen per 1 juni voor het vijfde jaar op rij. Gemiddeld is de prijsstijging zo'n 2 euro per maand.

De bedrijven voeren aan dat ze moeten investeren om te voldoen aan eisen op het gebied van onder meer privacy en veiligheid. Ook worden netwerken verbeterd om het toenemende dataverbruik aan te kunnen. Internet wordt daarmee sneller voor de consument.