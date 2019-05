In de Utrechtse gemeente Woudenberg heeft gisteravond kort brand gewoed in het gemeentehuis. De politie gaat uit van brandstichting, maar heeft de dader of daders nog niet aangehouden.

De brand brak rond 23.30 uur uit op de begane grond. Het vuur was snel onder controle.

Omstanders vertelden de politie dat ze voorafgaand aan de brand glasgerinkel hoorden. Ook zagen ze een scooter wegrijden.