Nep-influencer die zich voordeed als miljonair krijgt jarenlange celstraf

Een 28-jarige Duitse die zich jarenlang voordeed als een rijke erfgenaam en influencer om zo hotels, rijke vrienden en banken op te lichten, heeft van een Amerikaanse rechter een celstraf van vier tot twaalf jaar gekregen. Een jury veroordeelde haar vorige maand voor fraude, gisteren stelde de rechter haar straf vast. Volgens de rechter liet Sorokin zich te erg beïnvloeden door de "glitter en glamour van New York".

De lengte van haar gevangenisstraf hangt onder meer af van haar gedrag. Zodra Sorokin de straf heeft uitgezeten, moet ze terug naar Duitsland.

Anna Sorokin, bij haar 'vrienden' beter bekend als Anna Delvey, verhuisde in 2013 naar New York, waar ze al snel als socialite bekend kwam te staan. Ze deed zich voor als een rijke Duitse erfgename, woonde in dure hotels, at in de meest exclusieve restaurants en kocht dure merkkleding.

Maar een miljonair was ze absoluut niet: ze bleek een dochter van een Russische vrachtwagenchauffeur. Ook was ze blut.

Betrapt

Tijdens een vakantie in Marokko werd Sorokin betrapt. Ze was daar met een vriendin toen al haar twaalf creditcards geblokkeerd bleken. De reiskosten, 62.000 dollar voor vliegtickets, eten, kleding en hotelovernachtingen, werden voorgeschoten door haar vriendin. Toen die haar geleende geld na maanden nog niet terug had gekregen, besloot ze naar de politie te gaan.

Sorkin bleek 275.000 dollar te hebben gestolen. Dat had nog veel meer kunnen zijn. Eigenlijk had ze een lening van 22 miljoen dollar willen afsluiten bij een bank om een club voor kunstenaars te openen. Dat lukte haar niet, wel kreeg ze een lening van 100.000 dollar. Die heeft ze nooit terugbetaald. Wel gebruikte ze 30.000 dollar om de rekeningen te betalen van het dure hotel waarin ze woonde.

Ook wist Sorokin ongedekte cheques uitbetaald te krijgen: daar verdiende ze bijna 24.000 dollar mee.