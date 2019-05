'Tata Steel traag met afhandeling asbestclaims'

Staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden doet te lang over het afhandelen van claims van asbestslachtoffers. Dat stelt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) in interne stukken die de Volkskrant heeft ingezien.

De stichting bemiddelt met (oud-)werkgevers of verzekeraars over een eventuele schadevergoeding voor mensen die ziek zijn geworden door blootstelling aan de kankerverwekkende stof. De afgelopen tien jaar hebben tientallen oud-werknemers met asbestklachten zich bij het staalbedrijf gemeld.

De krant schrijft dat Tata Steel er gemiddeld 308 werkdagen over doet om te reageren op mogelijke aansprakelijkheid. Het gemiddelde bij andere bedrijven is 173 werkdagen. "Dit kan dus véél beter", schrijft IAS-voorzitter Warning volgens de krant in een intern stuk van begin dit jaar. Hij kondigt daarin ook aan dat hij Tata op de vertraging zal aanspreken.

In een reactie aan de krant noemt het staalbedrijf het beeld dat in het artikel wordt geschetst volstrekt onjuist. "Tata Steel neemt bij asbestclaims zijn verantwoordelijkheid. Indien relevante blootstelling ook maar enigszins aannemelijk is, erkent Tata Steel altijd aansprakelijkheid en keert altijd een vergoeding uit en wel zo snel mogelijk."