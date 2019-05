Commissie Huis eist belastingaangiftes Trump op

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden doet een nieuwe poging om inzage te krijgen in de belastingaangiftes van president Trump. De Democratische voorzitter van de commissie, Richard Neal, heeft dagvaardingen gestuurd voor de persoonlijke en zakelijke aangiftes van de afgelopen zes jaar.

Begin april vroeg Neal de aangiftes al op, maar eerder deze week weigerde de minister van Financiƫn Steven Mnuchin ze te verstrekken. Neal diende de dagvaardingen in bij Mnuchin en bij Charles Retig, het hoofd van de belastingdienst. Beiden hebben tot 17 mei de tijd om de gegevens te overhandigen. Als ze dat niet doen, stapt Neal waarschijnlijk naar de rechter.

De commissie wil de persoonlijke aangiftes van Trump zien en die van enkele bedrijven van de president. De documenten moeten inzicht geven of er sprake is van eventuele belangenverstrengeling. De Democraten willen weten hoe het zakenimperium van Trump eruitziet, zijn banden met buitenlandse investeerders en aan wie hij geld verschuldigd is.

Niet openbaar

Trump brak tijdens zijn verkiezingscampagne al met de traditie van presidentskandidaten om hun belastingaangiftes openbaar te maken. Dat kon volgens hem niet omdat er een onderzoek van de fiscus naar liep. Ook zouden de belastingdocumenten te ingewikkeld voor mensen zijn om te begrijpen, zei Trump toen.