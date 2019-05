Den Haag gaat deze zomer onnodig toeteren fors beboeten

De gemeente Den Haag controleert deze zomer streng op weggebruikers die geluidsoverlast veroorzaken. De stad wil zo de toeterende bruidsstoeten en overlast gevende scooterrijders aanpakken. De gemeente krijgt veel klachten over deze vorm van geluidsoverlast.

De extra controles zijn vooral op populaire plekken in Scheveningen en rond landgoed Clingendael, dat een veelgebruikte bruiloftslocatie is. In Scheveningen veroorzaken vooral scooters en motoren overlast. Ook auto's met harde muziek zijn een probleem. Volgens de gemeente is de overlast het grootst tijdens de mooie stranddagen, aan het eind van de middag en 's avonds.

Wie onnodig geluid maakt kan een flinke boete verwachten, schrijft Omroep West. Het gaat dan onder andere om harde muziek in de auto met de ramen open, steeds rondjes rijden, onnodig gas geven en hard optrekken. De boetes liggen hiervoor tussen de 260 en 380 euro. Voor zonder geldige reden toeteren, kan de overtreder een boete krijgen van tussen de 35 en 95 euro.