'Thijs H. ontsnapte na steekincident woensdag uit ggz-instelling'

Thijs H., de man die verdacht wordt van drie moorden, ontsnapte woensdagochtend uit de instelling Mondriaan in Maastricht, schrijft De Limburger. Hij profiteerde van de chaos die ontstond toen een cliƫnt van de instelling met een mes vijf mensen verwondde.

H. had zich volgens de krant dinsdagavond gemeld bij Mondriaan en was op de gesloten afdeling geplaatst. De 51-jarige dader van het steekincident zat op dezelfde afdeling. Die begon woensdag even voor 06.00 uur in de ochtend om zich heen te steken. Dat leidde tot chaos in de instelling. Toen de rust was weergekeerd bleek H. verdwenen.

H. is daarna ruim veertien uur op vrije voeten geweest. Een man uit Berg zag hem iets voor het middaguur op de Bemelerberg in Bemelen, schrijft de krant verder. Woensdagavond is H. aangehouden op de openbare weg ergens in Margraten.

Voor opname in een gesloten afdeling is een bevel van de burgemeester nodig. Onduidelijk is of dat inderdaad zo was. Ook is niet bekend of H. tegen medewerkers van de instelling iets heeft gezegd over zijn betrokkenheid bij wat er is gebeurd op de Brunssummerheide of in de Scheveningse Bosjes.