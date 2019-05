Drugslab ontdekt in vrachtschip Moerdijk

De politie heeft een drugslab op een vrachtschip in de dorpshaven van Moerdijk gevonden. Vier mannen zijn aangehouden, onder wie de schipper.

Agenten ontdekten het drugslab tijdens een controle op het 80 meter lange schip. Aan boord vonden ze chemicaliƫn die op het schip lagen opgeslagen. De omgeving van het schip is afgezet omdat er een chemische lucht hangt.

De Brabantse politie noemt het een unieke vondst. "Het is de eerste keer dat een drugslab in een vrachtschip wordt aangetroffen." Volgens de politie zijn eerder al hennepkwekerijen in schepen gevonden en ook wel eens een drugslab op een woonboot. "Maar nog nooit een drugslab in zo'n groot schip."