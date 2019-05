Nieuw meldpunt levert meer meldingen op van misbruik in sport

Het nieuwe meldpunt van NOC*NSF levert opvallend meer signalen op over seksueel misbruik, zegt de sportkoepel. Het meldpunt werd in februari opgericht nadat de onderzoekscommissie-De Vries in 2017 onder meer had vastgesteld dat 12 procent van de sportende kinderen seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt.

In de eerste twee maanden na de oprichting kwamen er meer dan tien meldingen binnen, die nu bij tuchtcommissies van sportbonden of het Instituut voor Sport en Rechtspraak liggen. In voorgaande jaren kwamen gemiddeld vijf meldingen per jaar binnen over seksueel misbruik.

Meldingen worden gevolgd

Het Centrum Veilige Sport Nederland is een meldpunt voor sporters, trainers en anderen die vragen of twijfels hebben over veiligheid binnen een vereniging of organisatie, of een melding willen doen. Dat kan over van alles gaan: doping, matchfixing en ook seksueel misbruik.

Bij het centrum wordt gewerkt met zogenoemde casemanagers die actief in de gaten houden wat van een melding bij het ISR of een tuchtcommissie terechtkomt. Ze houden daarover contact met slachtoffers en bestuurders.

NOC*NSF presenteert aanstaande zondag een stappenplan voor sportverenigingen voor het voorkomen van misbruik. Ook het stappenplan vloeit voort uit de aanbevelingen van de commissie-De Vries. Volgens deze onderzoekscommissie kreeg 4 procent van de sporters te maken met aanranding of verkrachting.