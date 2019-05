Politie doet morgen passantenonderzoek in Scheveningse Bosjes

De afgelopen week heeft de politie al onderzoek gedaan in het bos en ook vaker gesurveilleerd om de onrust bij mensen weg te nemen.

Mondriaan

De ggz-instelling Mondriaan in Maastricht, waar de verdachte geweest is vanwege geestelijke problemen, wil verder niets over de zaak zeggen. Een woordvoerder beroept zich op het medisch beroepsgeheim. Dat houdt in dat hulpverleners niets naar buiten brengen omdat cliënten en patiënten er van op aan moeten kunnen dat de informatie die zij delen vertrouwelijk behandeld wordt.

"Dat beroepsgeheim weegt voor ons heel zwaar", aldus de woordvoerder. "Er is een juridisch onderzoek gaande en daar helpen we mee waar we kunnen. Verder doen we geen mededelingen."

Bij de instelling Mondriaan was in de nacht van dinsdag op woensdag een steekincident, waarbij twee medewerkers en drie cliënten betrokken waren. Daarvoor is iemand opgepakt. Het OM heeft al laten weten dat dit incident niets met de moord op de Brunssummerheide te maken heeft.