Van Nieuwenhuizen tegen Sea-Watch: vaar voorlopig niet uit

Minister Van Nieuwenhuizen doet een beroep op hulporganisatie Sea-Watch om voorlopig niet uit te varen. Dinsdag bepaalde de rechter in een kort geding dat Sea-Watch nog niet hoeft te voldoen aan de strengere veiligheidseisen die Van Nieuwenhuizen vorige maand oplegde.

Volgens de rechter mocht de minister de regels wel veranderen, maar was ze niet zorgvuldig genoeg en mag ze de nieuwe eisen pas per 15 augustus toepassen. De rechter bepaalde ook dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de tussentijd moet verduidelijken aan welke eisen het schip precies moet voldoen.

Sea-Watch zei na het kort geding dat de organisatie zo snel mogelijk weer wil uitvaren om migranten te redden op de Middellandse Zee. Van Nieuwenhuizen benadrukte vandaag dat de veiligheidseisen er niet voor niks zijn. Ze heeft al een uitnodiging aan de organisatie gestuurd om te overleggen.

De minister zou het onverstandig vinden als Sea-Watch uitvaart "zonder de juiste veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen". Ze erkent dat ze de organisatie niet kan verbieden om uit te varen, maar hoopt dat de medewerkers van Sea-Watch "zelf hun verantwoordelijkheid nemen."