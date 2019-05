Franse militairen gedood bij bevrijding gijzelaars Burkina Faso

In het West-Afrikaanse land Burkina Faso heeft het Franse leger vier buitenlanders bevrijd die daar werden vastgehouden. Het zijn twee Franse toeristen, een Amerikaanse en een Zuid-Koreaanse vrouw. Bij de bevrijdingsactie zijn twee Franse militairen omgekomen.

De Franse toeristen werden anderhalve week geleden ontvoerd in buurland Benin, toen ze daar in een nationaal park op safari waren. Hun gids werd vlak daarna vermoord gevonden. Het is niet duidelijk waar en wanneer de twee vrouwen zijn ontvoerd.

Ook is onduidelijk door wie de buitenlanders werden vastgehouden. Of onder de gijzelnemers doden zijn gevallen bij de bevrijdingsactie is niet bekend. De vier bevrijde buitenlanders zijn ongedeerd.

Het Franse leger steunt in de Sahel regionale troepen die vechten tegen islamistische extremisten in het gebied.