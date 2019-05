Als het aan veel Denen ligt, mag je een vrouw best nafluiten

Als het gaat om vrouwenrechten scoort Denemarken hoog: weinig inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen, gelijke rechten op de arbeidsmarkt en een jaar betaald ouderschapsverlof. Toch komen juist de Denen bij ondervragingen in het kader van een internationaal onderzoeksproject uit de bus als een van de minst feministische westerse volkeren.

Het YouGov-Cambridge Globalism Project, een onderzoeksbureau dat samenwerkt met The Guardian en de universiteit van Cambridge vroeg 25.000 mannen en vrouwen uit 23 landen hoe zij kijken naar feminisme, gelijke rechten en de #metoo-beweging. Nederlanders zijn bij het onderzoek niet ondervraagd.

Van de Deense vrouwen noemde slechts een kwart zichzelf feminist. Dat is opvallend weinig. In buurland Zweden omschrijft bijna de helft zichzelf zo. Ook Britten, Italianen, Spanjaarden en Turken, inwoners van landen die gewoonlijk lager scoren als het gaat om vrouwenemancipatie, typeren zichzelf vaker als feminist dan de Denen.

Negatief tegenover #metoo

Een andere verrassende uitkomst is dat Denen beduidend negatiever tegenover de #metoo-beweging staan dan andere westerse volkeren. The Guardian benadrukt daarbij dat de beweging in Denemarken ook minder impact had dan in de rest van Europa. Het werd er geen politieke discussie en maar weinig mannen die seksueel zouden hebben misdragen, werden bij naam genoemd.

Opmerkelijk is ook dat een derde van de Denen het geen punt vindt als vrouwen op straat worden nagefloten. In het onderzoek, waar ook inwoners van het Midden-Oosten en Zuid-Amerika aan deelnamen, vinden alleen in Nigeria nog net iets meer mensen dat nafluiten gewoon moet kunnen. In Turkije vindt minder dan 5 procent van de ondervraagden dat nafluiten acceptabel is.

"Niet seksistisch"

De Deense hoogleraar communicatie Rikke Andreassen zegt over de uitkomsten tegen The Guardian dat in haar land een cultuur heerst dat uitspraken of handelingen niet racistisch of seksistisch zijn als ze niet zo bedoeld zijn. "Je kan een vrouw betasten, maar als je zegt dat het voor de grap is, zien we dat in Denemarken niet als iets slechts." Volgens haar zetten Deense politici vrouwenmisbruik vooral neer als een probleem binnen de Deense moslimgemeenschap.

Andreassen, die onderzoek deed naar de #metoo-beweging, verklaart ook de negatieve houding ten opzichte van die beweging: "De nadruk in het debat hier lag bij de vraag of vrouwen echt seksueel geïntimideerd waren of dat ze te gevoelig waren. Ook werd er gefocust op wat er zou gebeuren als mannen vals beschuldigd zouden worden."