Europese staalfusie Tata Steel en Thyssen-Krupp gaat niet door

De Duitse staalgigant ThyssenKrupp blaast de fusie met de Europese tak van Tata Steel af, meldt het bedrijf. Daarmee is de grootste staalfusie sinds 2006 van de baan. Bij de fusie zou ook Tata Steel in IJmuiden betrokken zijn.

In juni meldde ThyssenKrupp nog trots dat de deal rond was. Alleen de Europese mededingingsautoriteiten moesten er nog naar kijken. Dat vertrouwen hield het Duitse bedrijf volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung tot een paar dagen geleden vol. Volgens de Duitse krant is het ThyssenKrupp-topman Guido Kerkhoff niet gelukt Europese Commissie te overtuigen.

Het rommelde al een tijdje rond de fusie. Vorige maand liet de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nederlandse tak van Tata Steel weten dat de maatregelen die de staalbedrijven van de mededingsautoriteiten moeten nemen voor de samensmelting onacceptabel zijn. Om de bezwaren van de autoriteiten weg te nemen stelde Tata voor om een Belgisch onderdeel, dat onder Tata Steel Nederland valt, af te stoten. Daar kwam de COR tegen in opstand.

We weten van niets

Tata Steel Nederland werd overrompeld door de geruchten over het afblazen van de fusie. Vlak voordat ThyssenKrupp die geruchten bevestigde, zei een woordvoerder van de Nederlandse tak van Tata Steel: "Wij weten nog van niets."

Aad in 't Veld, bestuurder van FNV Metaal, noemt het geen probleem voor de staalfabrieken in IJmuiden dat de fusie niet doorgaat. "Het is natuurlijk jammer, maar we zijn niet afhankelijk van de fusie. Het bracht wel groeipotentie, maar aan de andere kant was de voorgenomen verkoop van de verzinklijn in Belgiƫ weer negatief."

Het nieuwe fusiebedrijf zou na ArcelorMittal het grootste staalbedrijf van Europa worden. Het hoofdkantoor zou in Amsterdam komen. Thyssenkrupp Tata Steel, zoals de nieuwe naam zou luiden, zou ongeveer 48.000 medewerkers krijgen en een omzet van 15 miljard euro. Van de werknemers werken er 21.000 bij Tata Steel.