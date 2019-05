Politie zit met vragen na ontvoering van Duitser in Gelderland

Een Duitse man is in Gelderland slachtoffer geworden van een ontvoering. Dat gebeurde vorige week vrijdag, maar omdat de situatie aanvankelijk onduidelijk was, komt de politie er vandaag pas mee naar buiten.

Het incident speelt zich op drie verschillende locaties af. Het begint die vrijdagochtend in Terwolde. Als op de parkeerplaats van de begraafplaats twee Duitse mannen bij elkaar in een busje zitten, komen er een BMW en een Volkswagen aangereden waaruit enkele mannen stappen. De twee Duitsers ruiken onraad en gaan ervandoor.

Ze worden achtervolgd en in Nijbroek klemgereden. Een van hen wordt onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen in de BMW te stappen. De ander weet zich te verstoppen. Een getuige ziet het gebeuren en belt de politie.

Ondervraagd en afgezet

De mannen uit de BMW nemen ook het busje van de Duitsers mee en rijden weg. Onderweg wordt de ontvoerde Duitser ondervraagd. Na een tijdje wordt hij weer afgezet en kan hij in zijn eigen busje stappen, meldt Omroep Gelderland.

Agenten zien het busje rijden in Twello en houden de bestuurder aan. De Duitser die zich verstopt had is dan inmiddels ook al gevonden.

De ontvoerders zijn nog niet opgepakt en over hun motief is nog niets bekend. De politie heeft veel vragen over de ontvoering en roept getuigen op om zich te melden.