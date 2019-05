Zorgen over toenemend aantal giftreinen door bewoond gebied

En een puzzel is het. Al jarenlang bekijken Rijk, gemeenten, bedrijven en andere betrokkenen hoe vervoer en wonen het veiligst samen kunnen gaan. De gevaarlijke stoffen zouden minder per spoor, en meer via de Betuweroute en vaarwater gaan. Dat is voor een deel ook gebeurd, maar door werkzaamheden aan het traject wordt de Brabantroute -meer dan voorzien- gebruikt.

De afgelopen jaren werd er ook flink gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid op en rond het spoor. Van der Linden: "Betere spoorbegeleiding, nieuwere wissels. De kwaliteit is flink verbeterd, met als gevolg dat het spoor ook meer aankan. Begrijp me niet verkeerd; dat is ook goed voor de BV Nederland. Tegelijkertijd, het stelt ons ook voor dilemma's."

En dat betreft niet alleen de toenemende druk op het spoor, maar ook de gevolgen voor nog te bouwen woningen.

Van der Linden: "We hebben veel woningzoekenden, en we hebben ook een bouwopgave van het Rijk".

Tot 2030 moeten er alleen al in Dordrecht 10.000 woningen bij komen. "We willen met zijn alleen niet meer verder het groen in bouwen, dus kijken we binnen de stadsgrenzen. Maar daar zijn dus grenzen aan, onder meer vanwege de sporen door de stad. Vanwege de veiligheid- en geluidsnormen. Ook al zouden we het willen, tot aan de spoorbielzen bouwen gaat gewoon niet".