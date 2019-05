Mede-oprichter: Facebook is te machtig, breek het op

Mede-oprichter Chris Hughes vindt dat Facebook en Mark Zuckerberg te machtig zijn geworden. In een groot opiniestuk in The New York Times schrijft hij dat het tijd is om het bedrijf op te breken.

"Marks macht is ongehoord en on-Amerikaans", schrijft Hughes, die 15 jaar geleden het bedrijf samen met Zuckerberg oprichtte. "Mark Zuckerberg kan Facebook niet hervormen, maar onze overheid wel."

In een artikel van ruim 6000 woorden zet Hughes uiteen wat er mis is bij het bedrijf. Hij wijst naar problemen met privacy, invloed van Russische trollen, nepnieuws en opruiing. Ook stelt hij dat het bedrijf er alles aan blijft doen om al maar meer aandacht te veroveren.

Ongekend

Hughes voelt zich boos en verantwoordelijk voor die ontwikkeling. "We hadden beter moeten nadenken over hoe het algoritme onze cultuur kon veranderen, verkiezingen beïnvloeden en nationalistische leiders aan de macht brengen. Ik ben bang dat Mark zich heeft omringd met een team dat hem naar de mond praat, in plaats van opvattingen ter discussie stelt."

Volgens Hughes is de invloed van Zuckerberg groter dan bij wie dan ook in de private sector of in de overheid door zijn sociale media Facebook, Instagram en WhatsApp. "Nooit eerder kon iemand de gesprekken van 2 miljard mensen volgen, vormgeven en zelfs censureren." Hughes wijst erop dat Facebook al eens betrapt is op het verwijderen van oude berichten uit inboxen van gebruikers.

De kritiek is geen nieuw geluid. Maar het opiniestuk heeft wel extra impact omdat het uit de pen komt van iemand die een aantal jaar nauw betrokken is geweest bij het bedrijf, medebedenker was van de succesvolle News Feed en nog altijd de titel 'mede-oprichter Facebook' draagt. Hughes vertrok in 2007 bij het bedrijf.

Opgedeeld

Hughes wil Facebook, Instagram en WhatsApp weer uit elkaar halen. Hij wijst erop dat zoiets in het verleden ook hielp bij monopolisten als Standard Oil en AT&T. Wel waarschuwt hij dat de overheid snel moet handelen, omdat Facebook de drie media snel aan het integreren is.

Daarnaast pleit Hughes voor een nieuw overheidsorgaan dat de privacy van internetgebruikers in de gaten moet houden.