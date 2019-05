'Leerlingen die school vernielden moeten op andere plek examen doen'

Acht leerlingen van het Ichtus Lyceum in Driehuis mogen hun examens niet in de school afleggen. Ze waren in april betrokken bij een uit de hand gelopen eindexamenstunt, schrijft het Haarlems Dagblad. Daarbij is voor 60.000 euro schade aangericht aan lokalen en meubilair.

De betrokken leerlingen moeten hun examens op een andere locatie maken. Daar blijf het niet bij. Ze zijn in juni niet welkom op de diploma-uitreiking en worden samen met andere leerlingen aansprakelijk gesteld voor de schade. Daarnaast heeft de school van de vernielingen aangifte gedaan.

Overleg

Het Ichtus Lyceum heeft gymnasium-, atheneum- en havo-leerlingen. Elk jaar is er overleg tussen de leiding van de school en eindexamenleerlingen over hun stunt op hun laatste lesdag. Dit jaar drongen leerlingen die niet bij dit overleg betrokken waren vroeg in de ochtend de school binnen en beschadigden en besmeurden lokalen en meubilair.

De ravage was zo groot dat de directie het besluit nam om alle leerlingen naar huis te sturen. De meivakantie werd gebruikt om de school schoon te maken en de schade te herstellen.