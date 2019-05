Steeds meer jongens gechanteerd met naaktfoto's

De slachtoffers werden vaak zonder hun medeweten gefilmd en in bijvoorbeeld een chatbox verleid tot het hebben van seksueel online contact. "Er wordt misbruik gemaakt van de seksuele vrijheid die jongeren voelen", zegt Nikki Lee Jansen, ervaringsdeskundige en werkzaam bij Helpwanted.

"Jongens denken dat ze met een leuk meisje of een leuke jongen zitten te chatten, maar dat is dan een opnamebeeld of iemand die daar onder dwang zit", vertelt Janssen bij Nieuws & Co op NPO Radio 1. "We zien dat er soms echt bendes achter zitten die hier hun beroep van hebben gemaakt. In heel veel landen is dit echt een megabusiness."

Topje van de ijsberg

Volgens Helpwanted zijn de meldingen die de organisatie binnenkrijgt dan ook het topje van de ijsberg. In het algemeen is nog weinig bekend over 'financiële sextortion' en de gevolgen daarvan.

Met de onderzoekscampagne die vandaag begint, hopen Helpwanted en Slachtofferhulp inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de relatie tussen slachtoffer en afperser. Ook onderzoeken de organisaties hoe groot de aangiftebereidheid is onder jongens.