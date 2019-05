Duitse influencers worden opgelicht door nep reisbureau

Twintig Duitse socialemedia-influencers zijn opgelicht door een nep Duits reisbureau. De influencers werden prachtige reizen aangeboden, maar het bleek een list.

Het reisbureau Contantino Tour benaderde de vloggers voor een luxe reis, zogenaamd vanwege het 10-jarig bestaan van het bedrijf. Ze zouden verblijven in 5-sterrenhotels in Istanbul en Antalya, alle verblijfkosten en vliegtickets zouden worden vergoed.

De tickets werden per mail toegestuurd. Eenmaal aangekomen op het vliegveld in Turkije moesten de vloggers twee uur wachten op hun bagage. Ze werden in een bus naar het hotel gebracht, maar moesten van de organisatie hun paspoorten afgeven om zo sneller het inchecken te kunnen regelen.

Eenmaal bij het hotel aangekomen bleek er geen enkele kamer voor ze gereserveerd te zijn. Niemand van de organisatie was bereikbaar op zijn of haar telefoon.

Uit op paspoorten

Volgens het Duitse blad Bild, waren de oplichters vooral uit op de paspoorten. Volgens de krant zijn paspoorten op de zwarte markt tussen de 2000 en 7000 euro waard.

"Ik ben nog steeds in shock", zegt de Duitse influencer Natalia Osada op haar Instagram account. "Ik ben blij dat we er het beste van hebben gemaakt in deze situatie, hoewel het zeker niet gemakkelijk was. Ik ben nog steeds onder de indruk van de dynamiek die onze groep heeft ontwikkeld."

De influencers zijn de volgende dag teruggevlogen naar Duitsland. Andere hebben er een eigen vakantie van gemaakt. Ze zijn inmiddels allemaal weer in Duitsland.