Ronnie Flex, Bibian Mentel en nog 26 'uitblinkers' lunchen met koningspaar

Was net bij de koning en koningin op lunch.. mooie ervaring het was zo officieel en super chill tegelijkertijd.. moest ook ff denken aan de boys met wie ik vroeger in het buurthuis rapte als zij mij nu zagen, was wel een besef moment man.. ik heb echt iets bereikt in mijn life❤️