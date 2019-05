Ollongren: in 2021 experimenteren met nieuwe stembiljetten

Minister Ollongren wil proeven gaan doen met twee nieuwe stembiljetten. Volgens haar is een nieuw stembiljet nodig, omdat het huidige te groot is en daardoor zowel voor stembureaus als voor veel kiezers lastig hanteerbaar is. Verder moeten de nieuwe biljetten makkelijker te tellen zijn, ook elektronisch.

Er zijn de afgelopen tijd al verschillende tests gedaan, maar de nieuwe biljetten zijn nog nooit gebruikt bij echte verkiezingen. Omdat het de bedoeling is dat dat nu wel gebeurt, komt Ollongren met een 'experimentenwet'. De kiezers zouden ze dan bij de verkiezingen van 2021 voor het eerst kunnen gebruiken.

Voor iedere partij een biljet

In het ene voorstel van Ollongren komen er voor de kiezer net zoveel stembiljetten als het aantal partijen dat meedoet aan de verkiezingen. De kiezer pakt dan het stembiljet van de partij waarop hij wil stemmen en maakt daarop een keuze voor een kandidaat.

In het tweede concept staan op elk stembiljet de namen van de partijen, de partijlogo's en de nummers van de kandidaten. De kiezer stemt dan door eerst het vakje van de partij van zijn keuze te kleuren en vervolgens het vakje met het nummer van de kandidaat van zijn voorkeur. In het stemhokje hangt een overzicht van alle kandidaten.

Als met beide systemen bij verkiezingen is geëxperimenteerd, is het de bedoeling dat er uiteindelijk één biljet overblijft.