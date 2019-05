Redactie Apeldoorns wijkblad stapt op na discussie over azc-artikelen

De voltallige redactie van wijkblad De Wijkkijker uit Apeldoorn is opgestapt na een discussie over een artikel over de komst van een asielzoekerscentrum naar de stad. De redacteuren zeggen dat ze een verbod hebben gekregen om over het azc te schrijven.

De Wijkkijker is een gratis wijkblad, dat drie keer per jaar verschijnt. De lokale krant De Stentor meldt dat de redactie kritische artikelen schreef over het azc, dat eind dit jaar aan de rand van de wijk komt te staan. Daarin kwamen onafhankelijke experts en voor- en tegenstanders aan het woord.

De wijkraad Osseveld-Woudhuis, die het blad financiert en de tien vrijwilligers van de redactie heeft aangesteld, kon zich niet vinden in die artikelen. De redacteuren zijn opgestapt omdat ze vinden dat de wijkraad zich niet moet bemoeien met inhoud van de buurtkrant.

'Geen goede argumenten'

Ex-redacteur Gert-Jan Tamboer begrijpt niet waarom de wijkraad zich nu ineens zo opstelt. "Wij hebben alleen te horen gekregen dat het beter was om even niet over het azc te schrijven, zonder verdere onderbouwing. Er is ook niet aan de wijkbewoners gevraagd wat zij er van vonden." Hij vermoedt dat de gemeente Apeldoorn druk heeft uitgeoefend.

Een woordvoerder van de gemeente ontkent tegenover De Stentor dat dit het geval was. Ook voorzitter Jaap van Brummen van de wijkraad Osseveld-Woudhuis spreekt dat tegen. Hij zegt tegen de NOS dat de wijkraad de beslissing zelf heeft genomen omdat die zich niet meer herkende in de inhoud van De Wijkkijker.

"Deze reeks artikelen over het azc stond helemaal los van dat waar de wijkraad voor staat", vertelt Van Brummen. "Wij willen kunnen meedenken over de inhoud van De Wijkkijker, aangezien het ons blad is en de redactie eigenlijk een commissie is die door ons is aangesteld. Maar we kwamen er niet uit met de redacteuren."