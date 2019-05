Jarenlange celstraffen voor mislukte coup in Montenegro

Twee pro-Russische oppositieleiders zijn in Montenegro veroordeeld voor hun aandeel in een mislukte staatsgreep in 2016. Ze kregen beiden vijf jaar cel.

Volgens de rechter maakten Andrija Mandic en Milan Knezevic deel uit van een criminele organisatie die wilde voorkomen dat het land zich aansloot bij de NAVO. Daartoe moest premier Djukanovic op de dag van de parlementsverkiezingen in oktober 2016 worden geliquideerd.

"Het is van begin tot eind een mysterieuze zaak", zegt correspondent Mitra Nazar. "Wat er precies is gebeurd, zal waarschijnlijk nooit helemaal duidelijk worden. Er is weinig bewijs op tafel gekomen."

Betrokkenheid Rusland

Alle verdachten werden op verkiezingsdag aangehouden, volgens de politie gebeurde dat na tips van westerse inlichtingendiensten. Ze zouden bij hun plannen financiële steun hebben gehad van Rusland. Zo kregen ze zeker 200.000 euro voor de aankoop van wapens. Tientallen kisten met automatische wapens zouden daadwerkelijk zijn aangeschaft, maar ze werden nooit in de rechtszaal getoond. Volgens aanklagers waren ze vernietigd in opdracht van het OM.

En er is meer onduidelijk, zegt Nazar. "Een belangrijke getuige, die tegen de rechter verklaarde dat de oppositiepartij geld uit Rusland kreeg, trok vlak voor het vonnis zijn verklaring in." Maar omdat hij dat deed op een Servisch tv-station en niet in de rechtszaal, bleef zijn verklaring gehandhaafd.

Mandic en Knezevic zijn volgens het vonnis in de aanloop naar de verkiezingen verschillende keren naar Moskou gereisd om daar instructies te krijgen van medewerkers van de Russische geheime dienst. De Russen zijn verklaard tegenstander van het NAVO-lidmaatschap van Montenegro, maar hebben altijd ontkend dat ze iets met de couppoging te maken hebben gehad.

Heksenjacht

Ook de oppositieleiders zelf ontkennen dat ze van plan waren een staatsgreep te plegen. Ze noemen de rechtsgang een heksenjacht die bedoeld was om de oppositie kapot te maken. "Zonder deze zogenaamde coup d'etat zou het regime vandaag de dag zeker in de oppositie zitten", zei Mandic in maart tegen de rechter.

Twee Russen, volgens de rechter spionnen van geheime dienst GROe, werden bij verstek veroordeeld tot vijftien en twaalf jaar cel. Tien andere verdachten, voornamelijk Serviërs, kregen ook celstraffen.