Economie groeit, maar uitstoot broeikasgassen daalt

De uitstoot van broeikasgassen is in 2018 met twee procent gedaald, terwijl de economie groeit. De daling is vooral te danken aan de afname van het gebruik van steenkool voor de elektriciteitsopwekking. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS en het RIVM.

Vorig jaar werd in Nederland voor 189,5 miljoen ton aan CO2 en andere broeikasgassen uitgestoten, dat is 4,2 miljoen ton minder dan in 2017. De daling komt doordat energiebedrijven minder CO2 uitstoten, er minder methaan wordt uitgestoten doordat de veestapel krimpt en de industrie is schoner.

Nederland wil in 2020 de broeikasgasuitstoot 25 procent lager hebben dan in 1990. Op basis van de cijfers over 2018 ligt de uitstoot nu 14,5 procent lager dan destijds. De uitstoot van broeikasgassen per inwoner is in Nederland hoog vergeleken met andere EU-landen.