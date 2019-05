Man die bejaarde vrouw in Breda aanreed meldt zich alsnog

De automobilist die eind april in Breda een 79-jarige vrouw aanreed en daarna doorreed, heeft zich bij de politie gemeld. Het is een 27-jarige man uit Breda. Hij kwam met zijn advocaat naar het politiebureau, waar hij is aangehouden.

De man reed op 28 april 's avonds laat de bejaarde vrouw aan. Zij liep met een rollator naar een bushalte. Na de aanrijding werd de vrouw een stukje door de auto meegesleurd. De automobilist stopte even en reed vervolgens door.

Na een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin camerabeelden werden vertoond, meldde een belangrijke getuige zich. Zo kon een signalement van de dader worden gemaakt.

Het slachtoffer brak bij de aanrijding onder meer een oogkas en haar heupen. Ze verloor ook veel bloed. Ze heeft sindsdien meerdere operaties ondergaan en ligt nog in het ziekenhuis.