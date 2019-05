Siemens zet de ziel van het bedrijf opzij

Vooral in Europa en Noord-Amerika is er overcapaciteit aan stoomturbines die draaien op fossiele brandstoffen. "Zo'n centrale gaat 40 jaar mee en tegen die tijd zijn we al lang van het gas af", zegt analist Jos Versteeg.

In andere delen van de wereld is nog wel vraag naar turbines. In Braziliƫ en vooral China wordt de komende decennia nog een sterke groei van de vraag naar gasturbines verwacht. "Maar wanneer die vraag aantrekt is heel onzeker", zegt Versteeg.

De opsplitsing van het bedrijf past in een trend waarbij grote conglomeraten hun oude industriƫle activiteiten losmaken van nieuwe technologie.

Siemens concentreert zich voortaan op mobiliteit, medische technologie en communicatie.