Philip helpt kinderen volgens de 'Beau van Erven Dorens-methode'

Alles ging in samenspraak met hulpinstanties, maar vooral ook door goed contact te houden met de ouders. Het toont volgens Pietermaat aan dat huisbezoeken bij de ouders van levensbelang zijn. "Als je hun vertrouwen hebt, kun je een kind ├ęcht verder helpen. Als je daar geen tijd voor hebt, heb je geen idee in welke situatie kinderen opgroeien."

Pietermaat vergelijkt zichzelf met Beau van Erven Dorens. "Wat hij doet bij RTL, doe ik elke dag. Dat klinkt arrogant, maar zo is het wel." Hij doelt daarmee op het programma The Rotterdam Project, waarbij Van Erven Dorens mensen uit hun benarde situatie helpt. "Al die aspecten die in dat programma aan bod komen en mensen verder helpen, dat maak ik elke dag op school mee."

Hij noemt een jongen die ineens de school wilde verlaten. "Die jongen peerde 'm gewoon en verstoorde daarmee de les. Gelukkig werd ik geappt, want je wil hem op school houden. Alleen op die manier kun je zijn veiligheid garanderen. Ik zorg dat hij binnen blijft en dat hij de school niet verlaat."

Boterham en kopje thee

Volgens Spekman is dat direct optreden belangrijk om de problemen te verminderen. Een maatschappelijk werker kan die functie volgens hem perfect invullen op een basisschool. Maar zo zijn er nog twee maatregelen die Spekman wenst van de politiek. "Je hebt kinderen die in groep 1 starten met een woordenschat van 500 woorden, terwijl het gemiddelde 2000 is. Daar zou je direct uren in moeten stoppen."

Ook benoemt Spekman het verbreden van de leefwereld van de jonge kinderen. "Je ziet dat de leefwereld heel bekrompen dreigt te worden voor kinderen die niet meer uit de eigen buurt komen. Daardoor ontstaat het beeld bij die kinderen dat het niet anders kan en dat er ook andere kinderen zijn." Een oplossing is volgens Spekman om ergens mee naartoe te nemen. "Ga met die kinderen eens naar een theatervoorstelling of het strand. De wereld is groter dan hun eigen ellende."

En dat gevoel moet terugkomen in de zogenoemde huiskamer bij de Bergkristal. Daar is weer die vergelijking met Beau van Erven Dorens. "De moeder van een leerling zat in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Daardoor moest het kind 45 minuten reizen. Uiteindelijk bleek dat ze niet had ontbeten. Wat heeft het dan voor zin zo'n kind naar de klas te laten gaan? We zorgen dan voor een boterham en een kopje thee. Dan maar een kwartier later in de klas. Dat rekenen komt dan wel."