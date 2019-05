The Book of Mormon: scoort deze eigenzinnige musical ook in Nederland?

Het theaterfenomeen The Book of Mormon trok wereldwijd al tien miljoen bezoekers, ook in Amsterdam is de belangstelling voor de musical groot. Theater Carré, dat de show binnenkort op de planken brengt, heeft nu voorstellingen bijgeboekt. De met prijzen overladen show, die gaat over mormoonse missionarissen in Oeganda, is daardoor vanaf eind september een maand lang te zien. De voertaal blijft Engels; er is wel Nederlandse boventiteling.

In Carré worden de hoofdrollen vertolkt door de acteurs die ook op de planken stonden bij de shows op Broadway in New York. Kevin Clay en Connor Peirson spelen twee jonge naïeve Mormoonse missionarissen die naar Oeganda gaan om hun geloof te verspreiden. Maar de plaatselijke bevolking zit daar niet op te wachten. Die heeft het al druk genoeg met andere dingen: aids, honger en onderdrukking door lokale krijgsheren. De zendelingsmissie leidt tot een opeenstapeling van bizarre gebeurtenissen en scènes.

Bekijk hieronder een preview: