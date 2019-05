PKN erkent leed van remonstranten, 400 jaar na dato

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) erkent na vier eeuwen voor het eerst het leed dat de remonstranten is aangedaan door hun verbanning uit de kerk. De hoogste man van de kerk, scriba René de Reuver, noemt "de eerste kerkscheuring op protestants erf" in een toespraak "een pijnlijk moment, in het bijzonder voor de remonstranten".

De Reuver spreekt vanmiddag op een jubileumbijeenkomst van de remonstranten, een vrijzinnig kerkgenootschap met zo'n 5000 leden. "De verbanning van remonstrantse predikanten en de beroepsverboden voor talloze remonstrantse bestuurders hebben hen diep geraakt en veel stuk gemaakt", schrijft De Reuver. Hij vertegenwoordigt bijna 2 miljoen leden, verdeeld over 1500 protestantse gemeenten.

Synode van Dordrecht

Het is 400 jaar geleden dat de remonstranten door hun tegenstanders uit de kerk werden gezet omdat ze er te rekkelijke opvattingen op na hielden. Zo waren ze het niet eens met de strenge predestinatieleer, het idee dat bij een ieder al vaststaat of hij in de hemel komt of de hel.

De verbanning gebeurde tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619). Die kerkvergadering wordt door de PKN gevierd onder het motto 'Ode aan de Synode'.

"Mooi dat de keerzijde van die synode wordt erkend", zegt predikant Joost Röselaers namens de remonstranten. "Het was voor ons helemaal geen vrolijk moment. Niet dat we daar nu nog heel verdrietig over zijn, maar het is toch iets waar we 400 jaar op hebben gewacht. Nu is het goed."