Belgische wapens opgedoken in strijd Jemen

De Belgische regering is in verlegenheid gebracht door een internationale groep onderzoeksjournalisten. Saudische militairen vechten in Jemen met Belgische wapens, hoewel de Belgische overheid dat altijd heeft ontkend, schrijft VRT Nieuws.

Saudi-Arabië steunt al vier jaar de Jemenitische regering in de oorlog tegen de Houthi's. De bloedige oorlog heeft aan duizenden mensen het leven gekost en miljoenen Jemenieten lijden honger. Volgens de VN maken alle partijen zich schuldig aan oorlogsmisdaden.

Nationale garde

Saudi-Arabië koopt al jaren wapens bij de Luikse wapenfabrikant FN Herstal, dat 100 procent eigendom is van de Waalse overheid. Vanwege de kritiek op het Saudische optreden in Jemen werd in 2017 de verkoop aan het Saudische leger stopgezet, maar de verkoop aan de Saudische Nationale Garde niet.

Die wapens zijn volgens de Waalse premier Willy Borsus "op geen enkele manier bedoeld om militaire operaties buiten Saudi-Arabië uit te voeren", schrijft VRT Nieuws. De garde zou alleen worden ingezet voor grensbewaking en bescherming van het koningshuis.

Video

Uit het onderzoek van de journalisten blijkt dat de garde wel degelijk in Jemen vecht. "Beste volgers, we zijn nu live uit Jemen om de geboekte voortgang van de Nationale Garde te volgen", zegt een woordvoerder in een video die door zijn vader op Twitter werd gezet. In dezelfde video geeft een lid van de garde bevel voor een aanval op Houthi's.

De journalisten ontdekten ook dat Saudi-Arabië Canadese pantserwagens in Jemen inzet, die voorzien zijn van geschutskoepels van het Waalse CMI Defense.