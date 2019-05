Janneke vindt zich na faillissement geen wanbetaler, DUO vindt dat wel

En dat was het begin van een financieel moeras waar de twee steeds verder in werden gezogen. "Het was toen ook nog eens crisis, we stonden zwaar in de min. We hebben besloten niet de schuldsanering in te gaan, maar ons huis te verkopen en de boel af te lossen. Aan onze studieschuld kwamen we op dat moment niet toe."

DUO stuurde meerdere incassobureaus op het stel af. Aanvankelijk stonden die nog wel open voor een middenweg, zegt Janneke. "We betaalden wat we konden missen, want ik dacht: dan laat ik in ieder geval zien dat ik wil betalen. Maar dat was volgens hen toch niet genoeg en na drie waarschuwingen kwamen de deurwaarders aan de deur."