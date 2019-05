Milanese winkeliers bereiden zich voor op 'ramadan rush'

Het gaat allemaal om de eerste paar seconden als een klant de winkel binnenkomt. "Begroet mensen uit het Midden-Oosten met 'salam' of 'marhaba'. Als je mensen benadert in hun eigen taal, breek je gelijk het ijs", vertelt marketingdeskundige Abdelaziz Aouragh.

We zijn bij een training voor zo'n twintig winkelmanagers van grote luxemerken in Milaan. Het belangrijkste doel: beter leren in te spelen op het fenomeen ramadan rush.

Elk jaar zien grote modesteden in Europa het aantal islamistische shoppers aan het einde van de ramadan toenemen. Cadeaus en kleding worden massaal ingeslagen voor het Suikerfeest. En daar willen ook de winkels in Milaan graag op inspringen. Want het gaat om gigantische bedragen, leren de winkelmanagers aan het begin van de training.

2300 euro per betaalactie

In de luxe winkelbuurt rondom de Via Monte Napoleone in Milaan geven toeristen uit de Golfstaten gemiddeld meer dan 2300 euro per betaalactie uit. Naar schatting worden er honderden miljoenen euro's uitgegeven. En dat totaalbedrag ziet Milaan alleen maar toenemen. De eerste drie maanden van dit jaar groeide het aantal toeristen uit het Midden-Oosten in Milaan met meer dan 50 procent. In en rond de Via Monte Napoleone zagen ze zelfs 80 procent meer bezoekers uit de regio.