Met geluksshirts, geluksonderbroeken en gelukssokken op naar #AJATOT

Hens is al dagen zenuwachtig. "Alsof je bij wijze van spreken je vrouw voor het eerst ontmoet. Klamme handen en de hele dag denken aan jouw grote liefde voor haar, maar in dit geval dus voor de club."

Voor de wedstrijd moet hij alle oude shirts even aanraken en draait hij de muziek van André Hazes, Tante Leen en Willy Alberti om geluk af te dwingen. "Maar of het echt helpt betwijfel ik, het is toch meer een soort ontlading van de spanning die je zelf hebt. Het helpt mij om dat oude, Amsterdamse gevoel weer even terug te krijgen van de wedstrijden in mijn jeugd en het café aan de Middenweg."