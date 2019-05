Zeven doden bij geweldsuitbarsting in gevangenis Guatemala

Een ruzie tussen gedetineerden in een gevangenis in Guatemala is uitgelopen op een moordpartij waarbij zeker zeven gevangenen om het leven zijn gekomen.

Volgens de directeur van het gevangeniswezen in het Midden-Amerikaanse land lijkt het erop dat een gevangene die onder invloed was van verdovende middelen bij een ruzie een andere gevangene doodschoot. Dat leidde tot urenlange rellen en schotenwisselingen in de gevangenis.

Politiemacht op de been

Na acht uur lukte het de 1500 opgeroepen agenten en militairen om weer controle te krijgen over de gevangenis. De gedetineerden moesten vervolgens zelf de doden naar de ingang van de gevangenis brengen, zodat ze geïdentificeerd konden worden.

De gevangenis in de buurt van de hoofdstad Guatemala-Stad is zwaar overbevolkt. Het is ooit gebouwd om zo'n 900 gedetineerden te herbergen, maar er zitten er meer dan 4100.

Drie jaar geleden kwamen in dezelfde gevangenis bij rellen 14 mensen om het leven.